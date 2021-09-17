【契媽股】女股神彈弓手改撈一隻「小牛」股 連黃國英都曾話：可諗下！

中港股市陷入監管風暴，在美上市的中概股也好不了多少，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下ARK Investment 6月底以來不斷喪沽中概股，然而昨日竟然「彈弓手」改撈一家連日在沽的中國電動車股。

專訪名家許長泰 談末季最新部署 詳見：【下一頁】

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女股神Cathie Wood酷愛電動車龍頭特斯拉Tesla （美：TSLA）人所共知，然而自9月3日起，連續10日起持續減持Tesla。正當市場認為女股神認為對電動車股短期可能睇淡之際，冷不防她在近來一直睇淡的中概股市場尋找「替代品」，不過那不是中國電動車龍頭比亞迪（美：BYDDY） （01211） 或蔚來（美：NIO），而是市值僅約20億美元的小牛電動（美：NIU）。

昨日方舟自動科技ETF（美：ARKQ） 買入15.24萬股小牛電動，佔該ETF持倉比重0.15%。值得留意是，小牛電動也受累內地監管風暴影響，過去5個交易日已累跌1成，而過去半年更是下挫了38.2%。

ARKQ連同前日買入的5萬股小牛電動，2日合共增持逾20萬股，然而此前一周ARKQ都在跌市出貨，期內共計減持1.8萬股。截至昨日，ARKQ共持有248萬股小牛電動，可見女股神對公司後市發展頗具信心。

（小牛電動是何方神聖？本欄第二版將作詳細介紹）

【第一版刊登於11：22】12：24加入組圖

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小牛是非一般電動車股

小牛電動與其他電動車股票很不同，因為該公司主打銷售電動電單車、電動單車和滑板車。

小牛電動或稱牛電科技成立於2014年，已經在全球銷售了約180萬輛電動滑板車，其核心團隊主要來自BMW、intel、微軟、華為、麥肯錫、KKR等全球頂尖公司 。它在超過45個國家銷售踏板車、自行車、輕便摩托車和摩托車。

據紅杉資本介紹，小牛電動自2015年推出首款智能鋰電電動車——小牛電動N1以來，已陸續推出N、M、U三個系列，多款產品，滿足消費者多場景、個性化的出行需求。小牛電動系列產品多次獲得德國紅點等國際上極具影響力的設計大獎，小牛電動M1更是包攬了德國紅點、德國IF、美國IDEA、日本G－Mark、中國紅星、台灣Golden pin、香港DFA等國際大獎，更是20年內唯一一款包攬全球七項大獎的出行產品。 截至目前，小牛電動在國內有600多個銷售網點，覆蓋超過150個城市。



作為一個快速增長的細分市場龍頭，小牛電動受益匪淺。在2021年第二季度，小牛銷售了252,998輛電動滑板車，同比增長58%。其中，246,018輛在中國銷售。公司正在擴大產能，預計到了2021年底，公司產能將從3月底的100萬台增加至200萬台。

【第二版刊登於15：48】

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黃國英：小牛電動具特色 可諗下！

本港投資者可能對小牛電動相對陌生，不妨留意對美股有相當研究、豐盛金融資產管理董事黃國英的看法。

黃國英今年4月接受《投資理財周刊》訪問時表示：「以品牌股來講，只有Tesla（美：TSLA）同比亞迪 （01211） 值得留意，Tesla就一向都唔夠膽無，比亞迪就係睇好電池的部分。」

「電動車其實是屬於比較虛嘅板塊，『電動車三傻』（蔚來、小鵬及理想汽車）在美國已經炒爆咗，人跌佢跌，人升佢唔升，就算來香港上市也不建議買。舊年已經係overpriced，而且這個電動車夢沒甚麼特別，因為要挑戰Tesla，就等於要挑戰蘋果咁，一係就要做到好似小米 （01810） 汽車版咁。若要講比較特別的電動車股，小牛電動（美：NIU）反而可以諗下，因為綿羊仔適合用來送外賣，不用泊單車，相對上有自己的特色。」

《投資理財周刊》當日訪問黃國英有關電動車的看法，詳細請見：黃國英：電動車始終要買最強公司

《女股神Cathie Wood操盤系列》詳見：

【契媽股】中國監管風暴未驚完 女股神心淡再掟兩隻港股（附ARK最新買賣操作名單）

【契媽股】千億推動共富唔收貨 女股神決定阿里一股不留？（第二版）

【契媽股】女股神料中國科網股有排捱 ARKK中概股全清倉（附最新54項買賣操作列表）

【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股（第二版）

記者：許江明

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《女股神Cathie Wood操盤系列》詳見：