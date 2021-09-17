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【數據放緩】林樵基：寬鬆政策料持續 中國經濟穩中向好

財金猛人追蹤 11:45 2021/09/17

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日前內地公布的8月份經濟數據，包括消費、投資、工業增加值等，表現都低於預期，令市場關注短期中國經濟的走勢。光銀國際研究部主管林樵基認為，在目前情況下，預期內地寬鬆政策持續，以緩解經濟下行的風險，料中國宏觀經濟狀況將繼續保持穩中向好。

...

欄名 : 名家看法

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