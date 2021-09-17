【數據放緩】林樵基：寬鬆政策料持續 中國經濟穩中向好 財金猛人追蹤 11:45 2021/09/17 分享： 日前內地公布的8月份經濟數據，包括消費、投資、工業增加值等，表現都低於預期，令市場關注短期中國經濟的走勢。光銀國際研究部主管林樵基認為，在目前情況下，預期內地寬鬆政策持續，以緩解經濟下行的風險，料中國宏觀經濟狀況將繼續保持穩中向好。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 名家看法 最新專欄文章 【中產消費】少打機 多運動？消費股專家呂浩江：體育用品領先品牌增長更快！ 今日 【中產消費】少打機 多運動？消費股專家呂浩江：體育用品領先品牌增長更快！ 【名家談債券通】富達基金經理成皓：有利境內投資者增配境外中資債券！ 今日 【名家談債券通】富達基金經理成皓：有利境內投資者增配境外中資債券！ 【賭股風雲】賭股想撈底?瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 今日 【賭股風雲】賭股想撈底?瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 【名家看經濟】瑞士百達陳東：中國貿易數據好過預期 8月實際進口仍大幅增長 2021/09/16 【名家看經濟】瑞士百達陳東：中國貿易數據好過預期 8月實際進口仍大幅增長 【名家談發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（第三版） 2021/09/15 【名家談發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（第三版） 中國 固定資產投資 貿易 零售 經濟 貨幣政策 財政政策 林樵基