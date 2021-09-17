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【資金流向】盈富吸資10億見3星期高 長錢加碼撈貨

財金 12:26 2021/09/17

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港股昨在重磅科技股及金融、內房股全綫下跌挫拖累下曾跌逾500點，僅機構大戶並未如預期一面倒沽貨。追蹤恒指的盈富基金 （02800） ，昨日逆市錄逾10億元資金淨流入，或許是支持恒指尾市跌幅稍為收窄的動力之一。

盈富基金昨晚披露資料顯示，昨日新增發4,000萬個基金單位，以收市價25.36元計，涉資逾10.1億元。

這是8月25日以來，盈富基金單日最大吸資額，反映港股低位有長綫資金加碼吸納。恒生國指ETF （02828） 及南方恒生科技ETF （03033） ，昨亦分別吸資約2.2億元及0.6億元。

盈富基金昨日躋身第5大成交，今早亦以約15億元成交排名成交榜第6位；盈富基金截至昨日已連續第5日高踞沽空成交榜首，不少評論認為引證炒家沽空盈富造淡。

筆者過去亦曾分析，沽空盈富並無槓桿效應，且要向基金借貨及支付抵押品，與恒指期貨、期權等產品相比，造淡成本高效益低。除了部份基金大戶長期持淡倉作對沖外，炒家沽盈富造淡並不划算。

盈富沽空隨成交增加，更大程度反映基金管理人因應申購基金的要求，先以沽空交貨予買家，同步買入正股發行基金以平倉的活動。簡言之，盈富成交及沽空增加，更大機會是有投資者趁低吸納。

當然，盈富買盤可能來自機構大戶減持個別重倉股後，亂市中找不到穩妥的新投資目標，先將資金泊入盈富謀定後動。這亦最低限度反映，機構大戶並非一面倒看淡。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

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