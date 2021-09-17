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標準地價制度擴大至農地補價 有利釋放供應

名家專區 13:55 2021/09/17

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8月份同時錄得三宗工廈活化補地價，據知全部都是以「標準地價」方式完價。機制正在發展作用加快整個補地價流程，若果將來推擴至不止侷限於工廈重建，將會有利釋放出更多房屋供應。

...

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