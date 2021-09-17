標準地價制度擴大至農地補價 有利釋放供應 名家專區 13:55 2021/09/17 分享： 8月份同時錄得三宗工廈活化補地價，據知全部都是以「標準地價」方式完價。機制正在發展作用加快整個補地價流程，若果將來推擴至不止侷限於工廈重建，將會有利釋放出更多房屋供應。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價 2021/03/03 公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 2021/03/11 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 2021/03/13 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 你可能感興趣 公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價 14:00 2021/03/03 公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 14:00 2021/03/11 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 09:00 2021/03/13 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 工廈活化 香港物業 土地供應 億京