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【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先

研究報告 09:00 2021/09/20

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後疫情時代下環球經濟逐步復蘇，各地經濟重啟步伐參差，惟施羅德投資團隊認為相對落後的亞洲市場或可憑後勁，同時發揮穩定及增長作用，在未來不明朗的市況下可看高一綫。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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