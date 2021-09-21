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【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版）

研究報告 08:30 2021/09/21

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疫情爆發，通常實體店營業額受影響的同時綫上消費會急增，可是今年8月份內地疫情反彈，綫上商店消費增速竟同時減弱，可見疫情對消費的影響並非片面、短期現象，內地整體經濟環境正面臨嚴峻考驗。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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