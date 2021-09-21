【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 研究報告 08:30 2021/09/21 分享： 疫情爆發，通常實體店營業額受影響的同時綫上消費會急增，可是今年8月份內地疫情反彈，綫上商店消費增速竟同時減弱，可見疫情對消費的影響並非片面、短期現象，內地整體經濟環境正面臨嚴峻考驗。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【後置發力】中金看好3大新基建範疇 2021/09/16 【後置發力】中金看好3大新基建範疇 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 2021/09/17 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？（第二版） 2021/09/17 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？（第二版） 【賭股風雲】賭股想撈底？瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 2021/09/17 【賭股風雲】賭股想撈底？瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 你可能感興趣 【後置發力】中金看好3大新基建範疇 19:01 2021/09/16 【後置發力】中金看好3大新基建範疇 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 17:43 2021/09/17 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？（第二版） 08:30 2021/09/17 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？（第二版） 最新專欄文章 【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？ 今日 【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？ 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 2021/09/20 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 2021/09/17 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？（第二版） 2021/09/17 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？（第二版） 【賭股風雲】賭股想撈底？瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 2021/09/17 【賭股風雲】賭股想撈底？瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 中國市場 大行報告 市場動向 疫情 數碼轉型 商品 社會消費品零售總額 營業額 批發 餐飲