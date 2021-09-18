強制接種疫苗 拜登踐踏民主？

拜登（Joe Biden）作為特朗普（Donald Trump）的競爭對手，基於對方在位美國總統以來對民主的踐踏，他這幾年不得不以民主捍衛者的形象出現於大眾眼前。惟拜登突然頒令，要求接近1億名美國人強制接種新冠疫苗一事，卻令不少人大感意外，難道Sleepy Joe終於露出政客的真面目？

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