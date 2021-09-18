強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 國際 08:05 2021/09/18 分享： 拜登（Joe Biden）作為特朗普（Donald Trump）的競爭對手，基於對方在位美國總統以來對民主的踐踏，他這幾年不得不以民主捍衛者的形象出現於大眾眼前。惟拜登突然頒令，要求接近1億名美國人強制接種新冠疫苗一事，卻令不少人大感意外，難道Sleepy Joe終於露出政客的真面目？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 2021/09/16 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 2021/09/15 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 2021/09/14 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 2021/09/13 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 日本首相抗疫不力退位 疫苗大臣竟成接班大熱！ 2021/09/11 日本首相抗疫不力退位 疫苗大臣竟成接班大熱！ 你可能感興趣 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 19:14 2021/09/16 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 20:57 2021/09/15 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 21:16 2021/09/14 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 最新專欄文章 國金札記 - 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣用人唯才？ 2021/09/17 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣用人唯才？ 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 2021/09/16 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 國金札記 - 新iPhone毋須太亮眼 用戶但求穩陣升級 2021/09/16 新iPhone毋須太亮眼 用戶但求穩陣升級 國金札記 - Apple成功甩身指控科企壟斷太難 2021/09/15 Apple成功甩身指控科企壟斷太難 國金札記 - 華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限 2021/09/14 華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限 拜登 疫苗 疫情 人權 特朗普 白宮 美國 歧視