  • 29°C
香港時間 : 2021917日 (週五) 23:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

將軍澳屋苑 呎價兩萬元成新常態

名家專區 14:00 2021/09/17

分享：

近期二手樓價持續攀升，將軍澳區可算是其中一個「領頭羊」，多個屋苑呎價紛紛突破2萬元關口，而且漸漸成為新常態。業界預期，隨着將軍澳跨灣大橋明年通車，該區未來1、2年樓價升幅更明顯。

  • 隨着基建完備，將軍澳區樓價節節上升
  • 多個屋苑呎價紛突破2萬元關口
  • 換樓需求將成為樓價走俏重要支柱

資料顯示，將軍澳區今年首8個月2834宗私樓買賣，平均每月約350宗，本月至今則錄101宗買賣，交投尚算平穩。但大部分屋苑二手呎價紛紛突破2萬元關口，以日出康城LP6為例，額外印花稅限制期滿，即錄5宗二手買賣，呎價全部超過2萬元，比美港島東區樓價水平。

資料顯示，將軍澳原本屬於新市鎮模式發展，1980年代中期人口不足1萬，及至近年人口升至近40萬人。早年區內住宅以約400平方呎細單位為主，包括新都城、新寶城及慧安園等，可謂屬於上車一族樂園。惟時至今日，本月錄得101宗買賣中，有23宗造價突破1000萬元，連8成按揭也做不到。

區內代理指出，當年日出康城第2、3期推售時，不乏港島東區客因為呎價平而進駐將軍澳，當年港東島區換樓客佔比近40%，但是近年將軍澳區同區換樓客源佔逾50%，例如清水灣半島6座2房業主，7月底以818萬沽貨，套現448萬，即以930萬購入同屋苑一個3房大單位，可見區內換樓鏈日益成熟，而換樓需求將成為樓價走俏重要支柱。

另一方面，全長1.8公里的將軍澳跨灣大橋，有機會明年正式啟用，屆時可大大改善區內交通困境，預計可進一步刺激樓價上升。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

千萬元以下 二手放盤形勢
2021/09/10
千萬元以下 二手放盤形勢
樓價有力更上一層樓？
2021/09/15
樓價有力更上一層樓？
換樓需求仍強 支撐樓價向上
2021/09/16
換樓需求仍強 支撐樓價向上

你可能感興趣

千萬元以下 二手放盤形勢
01:00 2021/09/10
千萬元以下 二手放盤形勢
樓價有力更上一層樓？
10:00 2021/09/15
樓價有力更上一層樓？
換樓需求仍強 支撐樓價向上
14:00 2021/09/16
換樓需求仍強 支撐樓價向上

最新專欄文章

專家樓論 - 私樓動工量 未見好轉
今日
私樓動工量 未見好轉
專家樓論 - 換樓需求仍強 支撐樓價向上
2021/09/16
換樓需求仍強 支撐樓價向上
專家樓論 - 9至12月新盤 續有9千伙登場
2021/09/16
9至12月新盤 續有9千伙登場
專家樓論 - 樓價有力更上一層樓？
2021/09/15
樓價有力更上一層樓？
專家樓論 - 減賣地 發展商謀對策
2021/09/15
減賣地 發展商謀對策
二手市場 一手市場 樓價 日出康城 LP6 將軍澳

下一篇文章

標準地價制度擴大至農地補價 有利釋放供應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版