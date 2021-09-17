將軍澳屋苑 呎價兩萬元成新常態

近期二手樓價持續攀升，將軍澳區可算是其中一個「領頭羊」，多個屋苑呎價紛紛突破2萬元關口，而且漸漸成為新常態。業界預期，隨着將軍澳跨灣大橋明年通車，該區未來1、2年樓價升幅更明顯。

隨着基建完備，將軍澳區樓價節節上升

多個屋苑呎價紛突破2萬元關口

換樓需求將成為樓價走俏重要支柱

資料顯示，將軍澳區今年首8個月2834宗私樓買賣，平均每月約350宗，本月至今則錄101宗買賣，交投尚算平穩。但大部分屋苑二手呎價紛紛突破2萬元關口，以日出康城LP6為例，額外印花稅限制期滿，即錄5宗二手買賣，呎價全部超過2萬元，比美港島東區樓價水平。

資料顯示，將軍澳原本屬於新市鎮模式發展，1980年代中期人口不足1萬，及至近年人口升至近40萬人。早年區內住宅以約400平方呎細單位為主，包括新都城、新寶城及慧安園等，可謂屬於上車一族樂園。惟時至今日，本月錄得101宗買賣中，有23宗造價突破1000萬元，連8成按揭也做不到。

區內代理指出，當年日出康城第2、3期推售時，不乏港島東區客因為呎價平而進駐將軍澳，當年港東島區換樓客佔比近40%，但是近年將軍澳區同區換樓客源佔逾50%，例如清水灣半島6座2房業主，7月底以818萬沽貨，套現448萬，即以930萬購入同屋苑一個3房大單位，可見區內換樓鏈日益成熟，而換樓需求將成為樓價走俏重要支柱。

另一方面，全長1.8公里的將軍澳跨灣大橋，有機會明年正式啟用，屆時可大大改善區內交通困境，預計可進一步刺激樓價上升。