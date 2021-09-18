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樓價再向上衝 還看新動力

名家專區 14:00 2021/09/18

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在發展商推盤潮搶走市場焦點、購買力，二手市場陷入拉鋸悶局。雖然樓市在低息環境下，獲得購買力支持，令樓價維持平穩向上趨勢不變，但要再現顯著升勢，則要等待通關等新一輪利好消息後，才能夠突圍。

  • 9月份大型新盤開售催旺一手
  • 新盤推去二手焦點及客源
  • 二手筍盤短缺，樓價高位爭持

9月份屬於新盤黃金月，連續3個周末都有大型新盤開售，合共推出逾1,500伙，市場估計今個月全年一手成交量將達逾2,000伙，有望成為今年5月以來最旺的一個月，明顯搶走了樓市焦點。

從樓價指數來說，中原城市領先指數（CCL）在8月中創新高之後，近5個星期已經在189點至190點之間窄幅上落，反映市場缺乏明顯方向。而樓價由年初至今累積升約8%，在今年3月至7月間亦連續5個月、每個月錄得逾7,000宗一、二手成交，消耗了市場一部分購買力，導致二手樓價在高位牛皮。

過去半個月二手交投平穩，部分屋苑或地區甚至錄得高價成交，但二手樓價升勢放緩，跟今年5月、6月明顯不同，市場筍盤漸見短缺，準買家在樓價逼近歷史高位的情況下，態度變得審慎、觀望，導致二手市場陷入拉鋸悶局。

不過，樓市基本因素仍然向好，經濟復甦、失業率逐步回落，加上低息環境維持，樓價預計仍然能夠維持平穩向上，但能否有進一步突破，則要視乎一手銷情能否有高價帶動，以及中港兩地通關情況，決定能否有新的購買力注入樓市。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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