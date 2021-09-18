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反彈待確認 友邦可低吸

名家專區 2021/09/18

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港股昨日輕微低開後，早段跌幅瞬間擴大至逾200點，恒指一度跌穿24500關。圖表上第三隻腳愈踩愈深（圖一），一浪低於一浪之勢頗為嚇人。

恒指昨早段大跌最多243點，低見24424，進一步踐穿周四低位

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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保險公司 本地銀行股 恒生指數 滙豐控股（00005） 友邦保險（01299） 中國平安（02318） 中國恒大（03333） 華夏幸福（滬：600340） 人民幣

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