反彈待確認 友邦可低吸 名家專區 2021/09/18 分享： 港股昨日輕微低開後，早段跌幅瞬間擴大至逾200點，恒指一度跌穿24500關。圖表上第三隻腳愈踩愈深（圖一），一浪低於一浪之勢頗為嚇人。 恒指昨早段大跌最多243點，低見24424，進一步踐穿周四低位 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 滙豐死亡交叉 置諸死地後生？ 2021/09/17 滙豐死亡交叉 置諸死地後生？ 透視中港美 - 恒指試三底 撈貨控風險 2021/09/16 恒指試三底 撈貨控風險 透視中港美 - 電能車炒併購 比亞迪大超班 2021/09/15 電能車炒併購 比亞迪大超班 透視中港美 - 「假外資」炒A股 未虞監管出手 2021/09/14 「假外資」炒A股 未虞監管出手 透視中港美 - 港股追升A股 基金加快換馬 2021/09/13 港股追升A股 基金加快換馬 保險公司 本地銀行股 恒生指數 滙豐控股（00005） 友邦保險（01299） 中國平安（02318） 中國恒大（03333） 華夏幸福（滬：600340） 人民幣