反彈待確認 友邦可低吸

港股昨日輕微低開後，早段跌幅瞬間擴大至逾200點，恒指一度跌穿24500關。圖表上第三隻腳愈踩愈深（圖一），一浪低於一浪之勢頗為嚇人。

恒指昨早段大跌最多243點，低見24424，進一步踐穿周四低位

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