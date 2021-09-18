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中興高增長 股價待突破

名家專區 2021/09/18

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昨日A、H股指數反彈，國企指數維持營造三底的同時更出現「曙光初現」，下周初有望續升。至於中興通訊（00763）過去一周抗跌力強，未來盈利年均複合增長逾29%，加上15倍的預測市盈率（PE）在一眾電訊設

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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