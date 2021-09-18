中興高增長 股價待突破 名家專區 2021/09/18 分享： 昨日A、H股指數反彈，國企指數維持營造三底的同時更出現「曙光初現」，下周初有望續升。至於中興通訊（00763）過去一周抗跌力強，未來盈利年均複合增長逾29%，加上15倍的預測市盈率（PE）在一眾電訊設 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指下跌三部曲 國指三底未幻滅（第四版） 2021/09/17 恒指下跌三部曲 國指三底未幻滅（第四版） 中字股實力談 - 招商局看升 高息低PE 2021/09/17 招商局看升 高息低PE 中字股實力談 - 港股營造三底 轉勢或在秋分（第四版） 2021/09/16 港股營造三底 轉勢或在秋分（第四版） 中字股實力談 - 中行夠高息 避險不二選 2021/09/16 中行夠高息 避險不二選 中字股實力談 - 港股震盪築底 內銀高息避險（第四版） 2021/09/15 港股震盪築底 內銀高息避險（第四版） 恒生中國企業指數 市帳率 每股盈利 智能手機 中興通訊（00763） 人民幣 板塊