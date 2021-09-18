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富時換馬成交飈升 小心「中伏」

名家專區 2021/09/18

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恒指昨挾高至全日高位收，成交大增至逾1,900億元的本月最高，很大程度是源自富時指數收市後換馬。

MSCI富時 換馬效應更勝恒指

指數換馬，往往受到市場注目，因為投資者冀追蹤指數的被動基金，能帶挈坐一轉順

...

撰文 : 區嘉俊

欄名 : 交易講場

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金融 指數換馬 富時換馬 碧桂園服務（06098） 恒大物業（06666） 百濟神州（06160） 京東集團—SW（09618） 百度集團—SW（09888） 中國恒大（03333） 長實集團（01113）

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