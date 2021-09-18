富時換馬成交飈升 小心「中伏」

恒指昨挾高至全日高位收，成交大增至逾1,900億元的本月最高，很大程度是源自富時指數收市後換馬。

MSCI富時 換馬效應更勝恒指

指數換馬，往往受到市場注目，因為投資者冀追蹤指數的被動基金，能帶挈坐一轉順

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