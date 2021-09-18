富時換馬成交飈升 小心「中伏」 名家專區 2021/09/18 分享： 恒指昨挾高至全日高位收，成交大增至逾1,900億元的本月最高，很大程度是源自富時指數收市後換馬。 MSCI富時 換馬效應更勝恒指 指數換馬，往往受到市場注目，因為投資者冀追蹤指數的被動基金，能帶挈坐一轉順 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區嘉俊 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 大行紛唱淡內房 憂釀「完美風暴」 2021/09/17 大行紛唱淡內房 憂釀「完美風暴」 交易講場 - 大摩率先預告 半導體需求或高估 2021/09/16 大摩率先預告 半導體需求或高估 交易講場 - 人工關節集採降價 醫械股緣何反升？ 2021/09/15 人工關節集採降價 醫械股緣何反升？ 交易講場 - A股今年累升14% 拆解資金強勢 2021/09/14 A股今年累升14% 拆解資金強勢 交易講場 - 拆解理財通受惠銀行股 2021/09/13 拆解理財通受惠銀行股 金融 指數換馬 富時換馬 碧桂園服務（06098） 恒大物業（06666） 百濟神州（06160） 京東集團—SW（09618） 百度集團—SW（09888） 中國恒大（03333） 長實集團（01113）