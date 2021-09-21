【名家談中產崛起】共同富裕國策下 滙豐范卓雲：中產消費未來會提升！

中央早前提出要落實「共同富裕」，調節高收入，外界關注這政策目標對企業營運，以至社會所帶來的改變。

對於「共同富裕」議題，滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「中央現時強調共同富裕，要收窄收入差距，又提出以浙江為試點，長遠要加快培育中等收入群體，背後的政策動機就是要令低收入階層可以晉身中等收入階層。」

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事實上，消費升級一直是內地的消費趨勢，清華大學曾發表研究報告《瞄準四大人群 把握消費升級趨勢》，指出城市的新中產階層和新生代消費者將會是引領中國消費增長的兩大新興消費群體，並指他們通常追求高品質消費。

范卓雲指出︰「目前有好多政策強調勞工保險同僱員福利，保障中低收入人士收入可以提升，相信可支配收入在未來可以提升，帶動個人消費中長期前景，又認為最高端消費不會受到好大影響，因為中國的個人所得稅率其實偏高，意味再大幅加稅機會較低，反而未來會是聚焦逃稅、漏稅的問題。」

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在中等收入階層增加後，可帶動整體消費趨勢結構升級，范卓雲認為︰「可捕捉中產消費增長（即中等收入群體）的公司會受惠，如體育用品、飲品特別是牛奶、啤酒。

相對來說，他們的防守性較高，因主力經營中檔產品，可面向廣大消費群體，不過，奢侈品銷售料短期會受壓。另外，政府亦強調要培養國有品牌，對一眾國產潮牌有利。」

記者：陳紫瑩

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