【名家談股市】趁低吸納時機到？滙豐范卓雲︰港股今年底目標3萬點！

港股上周慘遭洗劫，最低曾跌至24424點，創去年11月以來新低，投資者人心惶惶。

展望今年餘下時間，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示︰「第三季是今年低點，恒指今年底目標30420點，應持續投資港股。」

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