【名家談股市】趁低吸納時機到？滙豐范卓雲︰港股今年底目標3萬點！ 財金猛人追蹤 07:10 2021/09/20 分享： 港股上周慘遭洗劫，最低曾跌至24424點，創去年11月以來新低，投資者人心惶惶。展望今年餘下時間，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示︰「第三季是今年低點，恒指今年底目標30420點，應持續投資港股。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 今日 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 【名家談股市】港股重創 滙豐范卓雲：應持續投資港股！ 2021/09/17 【名家談股市】港股重創 滙豐范卓雲：應持續投資港股！ 【賭場風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 2021/09/16 【賭場風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 【新股IPO】招股在即 一表看懂譚仔國際股息政策是否吸引？（系列之一）（第二版） 2021/09/16 【新股IPO】招股在即 一表看懂譚仔國際股息政策是否吸引？（系列之一）（第二版） 【名家談股】星級名家卓百德：環球經濟復甦 看好航運股（第二版） 2021/09/15 【名家談股】星級名家卓百德：環球經濟復甦 看好航運股（第二版） 你可能感興趣 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 今日 00:01 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 【名家談股市】港股重創 滙豐范卓雲：應持續投資港股！ 13:56 2021/09/17 【名家談股市】港股重創 滙豐范卓雲：應持續投資港股！ 【賭場風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 19:37 2021/09/16 【賭場風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 最新專欄文章 【名家談股市】港股重創 滙豐范卓雲：應持續投資港股！ 2021/09/17 【名家談股市】港股重創 滙豐范卓雲：應持續投資港股！ 【賭場風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 2021/09/16 【賭場風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！（附名家投資心法） 2021/09/16 【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！（附名家投資心法） 【名家談股】星級名家卓百德：環球經濟復甦 看好航運股（第二版） 2021/09/15 【名家談股】星級名家卓百德：環球經濟復甦 看好航運股（第二版） 【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：中國品牌更加貼近年輕人口味！ 2021/09/15 【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：中國品牌更加貼近年輕人口味！ 范卓雲 人物專訪 恒指走勢 恒生指數 科技行業 港股 滙豐控股（00005）