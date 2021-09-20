【名家談流動性】迎中秋 無北水！名家趙文利：末季美縮QE機會高！

港股弱勢，上周失守兩萬五大關，由於迎中秋佳節，內地本周一至二休市，港股本周三休市，港股通暫停至本周四才復市。在欠缺北水下，對港股流動性影響幾大呢？

對此，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利表示：

「建銀國際的香港市場流動性指數，在8月底和9月初小幅回升，但最近再次向下傾斜，主要受到港元走軟及南下資金持續淨流出所拖累。目前去看，支持流動性指數的是人民幣匯率穩中有升，以及新興亞洲淨資本流動略有改善。」

想了解一眾名家如何點評國策？請點擊圖片。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

他指出，8月份南下資金流入金額從4,867億港元減速至4,432億港元，日均南下資金流入金額從232億港元降至201億港元。受累於8月初淨買入很快被新一輪拋售所抵消，8月份南向資金淨賣出達198億港元。

趙文利分析：

「建銀國際香港市場流動性指數與恒指的累計差，雖然繼續擴大，但速度已有所放緩。價差繼續接近轉折點，此後流動性將有望轉變為順風。然而，隨著美聯儲將於年底開始貨幣政策正常化，流動性狀況進一步惡化之前，是否會達到轉折點仍不明朗。」

展望未來，他提醒，最近的數據表明美聯儲在本周三（9月22日）的FOMC會議上按兵不動的可能性很大，但QE在第四季開始縮減的可能性卻很高。

想了解一眾名家如何點評國策？請點擊圖片。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

名家專訪系列：

【賭場風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！

【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：中國品牌更加貼近年輕人口味！

【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！

本報記者：鄭耀宗

9月限定︰《香港經濟日報》電子版訂閱驚喜，讓你輕鬆聽住音樂 ‧ 緊貼財金形勢！ <優惠詳情>