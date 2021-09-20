日圓續於109至111之間上落

又過一周，日圓仍未擺脫其行走了近兩個月的109至111兌1美元範圍。本周三晚，聯儲局將議息，面對Delta病毒及美國接連受兩颶風吹襲，相信聯儲局不會急於本周宣布削買債時間表。假如上述估計正確，料日圓本

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