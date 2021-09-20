日圓續於109至111之間上落 名家專區 2021/09/20 分享： 又過一周，日圓仍未擺脫其行走了近兩個月的109至111兌1美元範圍。本周三晚，聯儲局將議息，面對Delta病毒及美國接連受兩颶風吹襲，相信聯儲局不會急於本周宣布削買債時間表。假如上述估計正確，料日圓本 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲收水 或較美國早 今日 歐洲收水 或較美國早 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 今日 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 英鎊1.4美元水平阻力重 今日 英鎊1.4美元水平阻力重 澳元暫難上破75美仙 今日 澳元暫難上破75美仙 紐元目標維持73美仙 今日 紐元目標維持73美仙 你可能感興趣 歐洲收水 或較美國早 今日 01:00 歐洲收水 或較美國早 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 今日 01:00 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 英鎊1.4美元水平阻力重 今日 01:00 英鎊1.4美元水平阻力重 最新專欄文章 歐洲收水 或較美國早 今日 歐洲收水 或較美國早 加元徘徊1.25至1.28 今日 加元徘徊1.25至1.28 紐元目標維持73美仙 今日 紐元目標維持73美仙 澳元暫難上破75美仙 今日 澳元暫難上破75美仙 英鎊1.4美元水平阻力重 今日 英鎊1.4美元水平阻力重 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局