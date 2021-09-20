澳元暫難上破75美仙

對於澳元，有三點值得關注。首先，大連鐵礦石期貨價格自踏入今年8月便一直跌，截止本月16日仍未見起色，期間累跌約43%。其次，因應近期中國對不同行業發出指引，導致國內投資氣氛轉弱，擔心經濟也會受損，減少

...