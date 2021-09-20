澳元暫難上破75美仙 名家專區 2021/09/20 分享： 對於澳元，有三點值得關注。首先，大連鐵礦石期貨價格自踏入今年8月便一直跌，截止本月16日仍未見起色，期間累跌約43%。其次，因應近期中國對不同行業發出指引，導致國內投資氣氛轉弱，擔心經濟也會受損，減少 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲收水 或較美國早 今日 歐洲收水 或較美國早 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 今日 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 英鎊1.4美元水平阻力重 今日 英鎊1.4美元水平阻力重 日圓續於109至111之間上落 今日 日圓續於109至111之間上落 紐元目標維持73美仙 今日 紐元目標維持73美仙 你可能感興趣 歐洲收水 或較美國早 今日 01:00 歐洲收水 或較美國早 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 今日 01:00 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 英鎊1.4美元水平阻力重 今日 01:00 英鎊1.4美元水平阻力重 最新專欄文章 歐洲收水 或較美國早 今日 歐洲收水 或較美國早 加元徘徊1.25至1.28 今日 加元徘徊1.25至1.28 紐元目標維持73美仙 今日 紐元目標維持73美仙 日圓續於109至111之間上落 今日 日圓續於109至111之間上落 英鎊1.4美元水平阻力重 今日 英鎊1.4美元水平阻力重 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局