紐元目標維持73美仙 名家專區 2021/09/20 分享： 奧克蘭因疫情被封城，其對新西蘭整體經濟帶來的衝擊有多大，從當地8月製造業PMI數字中可反映一二。新西蘭製造業PMI由7月的62.2，急降至8月的40.1，顯示當地製造業已陷入收縮。明日，新西蘭總理阿德 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲收水 或較美國早 今日 歐洲收水 或較美國早 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 今日 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 英鎊1.4美元水平阻力重 今日 英鎊1.4美元水平阻力重 日圓續於109至111之間上落 今日 日圓續於109至111之間上落 澳元暫難上破75美仙 今日 澳元暫難上破75美仙 你可能感興趣 歐洲收水 或較美國早 今日 01:00 歐洲收水 或較美國早 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 今日 01:00 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 英鎊1.4美元水平阻力重 今日 01:00 英鎊1.4美元水平阻力重 最新專欄文章 歐洲收水 或較美國早 今日 歐洲收水 或較美國早 加元徘徊1.25至1.28 今日 加元徘徊1.25至1.28 澳元暫難上破75美仙 今日 澳元暫難上破75美仙 日圓續於109至111之間上落 今日 日圓續於109至111之間上落 英鎊1.4美元水平阻力重 今日 英鎊1.4美元水平阻力重 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局