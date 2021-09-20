紐元目標維持73美仙

奧克蘭因疫情被封城，其對新西蘭整體經濟帶來的衝擊有多大，從當地8月製造業PMI數字中可反映一二。新西蘭製造業PMI由7月的62.2，急降至8月的40.1，顯示當地製造業已陷入收縮。明日，新西蘭總理阿德

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