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紐元目標維持73美仙

名家專區 2021/09/20

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奧克蘭因疫情被封城，其對新西蘭整體經濟帶來的衝擊有多大，從當地8月製造業PMI數字中可反映一二。新西蘭製造業PMI由7月的62.2，急降至8月的40.1，顯示當地製造業已陷入收縮。明日，新西蘭總理阿德

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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