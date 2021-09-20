加元徘徊1.25至1.28 名家專區 2021/09/20 分享： 今天，加拿大舉行大選。按最新民調顯示，杜魯多所屬自由黨與保守黨支持率不相伯仲，大家均約3成。換言之，不論誰勝出，也不會是強勢政府，這會阻礙日後加政府施政及經濟發展，亦不利加元滙價。但對於加元中短期走勢 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲收水 或較美國早 今日 歐洲收水 或較美國早 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 今日 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 英鎊1.4美元水平阻力重 今日 英鎊1.4美元水平阻力重 日圓續於109至111之間上落 今日 日圓續於109至111之間上落 澳元暫難上破75美仙 今日 澳元暫難上破75美仙 你可能感興趣 歐洲收水 或較美國早 今日 01:00 歐洲收水 或較美國早 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 今日 01:00 歐元暫徘徊1.17至1.2美元 英鎊1.4美元水平阻力重 今日 01:00 英鎊1.4美元水平阻力重 最新專欄文章 歐洲收水 或較美國早 今日 歐洲收水 或較美國早 紐元目標維持73美仙 今日 紐元目標維持73美仙 澳元暫難上破75美仙 今日 澳元暫難上破75美仙 日圓續於109至111之間上落 今日 日圓續於109至111之間上落 英鎊1.4美元水平阻力重 今日 英鎊1.4美元水平阻力重 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局