加元徘徊1.25至1.28

今天，加拿大舉行大選。按最新民調顯示，杜魯多所屬自由黨與保守黨支持率不相伯仲，大家均約3成。換言之，不論誰勝出，也不會是強勢政府，這會阻礙日後加政府施政及經濟發展，亦不利加元滙價。但對於加元中短期走勢

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