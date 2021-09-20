歐洲收水 或較美國早

北歐2間央行的貨幣政策取向，或可同時投射到歐央行身上。

本周，倘若大家把焦點放在美國聯儲局議息會議上，以為聯儲局有機會宣布削減買債時間表，或許會有所失望。面對變種Delta病毒，美國上周平均每日新增確診

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