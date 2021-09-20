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新盤市場仲有乜焦點？

名家專區 10:00 2021/09/20

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2021新盤來到最後一個季度，受首三季推盤潮影響，末季焦點大型新盤明顯減少，惟季內仍有多個值得留意的地方！大型新盤之一的元朗The YOHO Hub發展項目，屬於港鐵元朗站住宅物業，第B期更是正正處於上蓋位置，而元朗站更有全新大型商場配套。據悉，港鐵有意安排The YOHO Hub發展項目緊接黃竹坑站第2期揚海後推出市場，相信鐵路盤繼續成為一手市場焦點。

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欄名 : 樓市分析

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