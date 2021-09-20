新盤市場仲有乜焦點？ 名家專區 10:00 2021/09/20 分享： 2021新盤來到最後一個季度，受首三季推盤潮影響，末季焦點大型新盤明顯減少，惟季內仍有多個值得留意的地方！大型新盤之一的元朗The YOHO Hub發展項目，屬於港鐵元朗站住宅物業，第B期更是正正處於上蓋位置，而元朗站更有全新大型商場配套。據悉，港鐵有意安排The YOHO Hub發展項目緊接黃竹坑站第2期揚海後推出市場，相信鐵路盤繼續成為一手市場焦點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 新盤熱賣 大盤陸續有來 2021/09/13 新盤熱賣 大盤陸續有來 9至12月新盤 續有9千伙登場 2021/09/16 9至12月新盤 續有9千伙登場 你可能感興趣 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 09:00 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 新盤熱賣 大盤陸續有來 14:00 2021/09/13 新盤熱賣 大盤陸續有來 9至12月新盤 續有9千伙登場 01:00 2021/09/16 9至12月新盤 續有9千伙登場 最新專欄文章 住宅租金難望年內「登頂」 2021/09/16 住宅租金難望年內「登頂」 舖位空置率回落 距離全面復甦仍遠 2021/09/15 舖位空置率回落 距離全面復甦仍遠 疫情無阻買樓熱情 內地客比例創3年高位 2021/09/14 疫情無阻買樓熱情 內地客比例創3年高位 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 2021/09/13 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 不能輕視預售樓花同意書制度 2021/09/10 不能輕視預售樓花同意書制度 揚海 星凱‧堤岸 The YOHO Hub發展項目 預售樓花同意書 沙田 火炭 一手市場 大圍 黃竹坑 將軍澳