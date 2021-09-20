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發展商套現勝去年 未來推盤不手軟？

名家專區 11:00 2021/09/20

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內地樓市一向有「金九銀十」的術語，本月香港新盤市場表現可稱得上「黃金九月」，連續多個周末銷售逾320宗，至於能否出現「銀十」則要看大型新盤能否順利取得預售樓花同意書。

...

撰文 : 唐榮

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