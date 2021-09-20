發展商套現勝去年 未來推盤不手軟？ 名家專區 11:00 2021/09/20 分享： 內地樓市一向有「金九銀十」的術語，本月香港新盤市場表現可稱得上「黃金九月」，連續多個周末銷售逾320宗，至於能否出現「銀十」則要看大型新盤能否順利取得預售樓花同意書。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 相關文章 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 新盤熱賣 大盤陸續有來 2021/09/13 新盤熱賣 大盤陸續有來 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 2021/09/13 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 你可能感興趣 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 09:00 2021/09/08 新盤連環創新高 二手受惠滾雪球效應？ 新盤熱賣 大盤陸續有來 14:00 2021/09/13 新盤熱賣 大盤陸續有來 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 12:12 2021/09/13 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 一手市場 揚海 Wetland Seasons Bay 土地註冊處 預售樓花同意書 天水圍 中原地產 黃竹坑 發展商