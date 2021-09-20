選委戰 「愛國者管治聯盟」打基礎 韓正促做好3場選舉 特首選戰揭序幕 名家專區 2021/09/20 分享： 主管港澳的國務院副總理韓正南下深圳，要求香港做好3場選舉，昨天的選委會選舉打頭炮，為建立未來「愛國者管治聯盟」率先打下基礎，也為特首選戰拉開序幕。 接近中方消息人士表示，中央高度關注這場選委會選舉，皆因 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 5大地產商影響力降 獲近40席 今日 5大地產商影響力降 獲近40席 林鄭：公平公開公正進行選舉 今日 林鄭：公平公開公正進行選舉 選委出爐 下任特首熱門又如何 今日 選委出爐 下任特首熱門又如何 你可能感興趣 5大地產商影響力降 獲近40席 今日 01:00 5大地產商影響力降 獲近40席 林鄭：公平公開公正進行選舉 今日 01:00 林鄭：公平公開公正進行選舉 選委出爐 下任特首熱門又如何 今日 01:00 選委出爐 下任特首熱門又如何 最新專欄文章 有政戲 - 區會DQ後 削撥款權不加委任席？ 2021/09/17 區會DQ後 削撥款權不加委任席？ 有政戲 - 政府加快大開發 新界北成寶地 2021/09/16 政府加快大開發 新界北成寶地 有政戲 - 選委政綱減政治色彩 特首選戰漸明朗 2021/09/15 選委政綱減政治色彩 特首選戰漸明朗 有政戲 - 分拆運房局 林鄭為誰作嫁衣？ 2021/09/14 分拆運房局 林鄭為誰作嫁衣？ 有政戲 - 京重視選委角色 大孖沙要落區探民情 2021/09/13 京重視選委角色 大孖沙要落區探民情 林鄭月娥 特首選舉 韓正 大灣區