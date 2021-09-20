主管港澳的國務院副總理韓正南下深圳，要求香港做好3場選舉，昨天的選委會選舉打頭炮，為建立未來「愛國者管治聯盟」率先打下基礎，也為特首選戰拉開序幕。

接近中方消息人士表示，中央高度關注這場選委會選舉，皆因

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