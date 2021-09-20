【港股脈博】地產股接力現恐慌拋售 恒指試穿二萬四跌市近尾聲?

港股上周五尾市大成交抽升，確認只受富時羅素指數換馬交易干擾。在內地科網平台監管、澳門賭業續牌諮詢，以及恒大 （03333） 債務危機擴大外，淡友找到新火藥庫，便是本地地產商面對政治壓力傳言。

藍籌地產發展股今早全綫大跌，恒基 （00012） 、新地 （00016） 、長實 （01113） 及新世界 （00017） 4大本地地產商，全綫下滑8%至12%。連帶商場收租股九倉 （00004） ，以及本地「街坊」商場為主的藍籌房託基金領展 （00823） ，今早亦急挫逾半成。

九倉領展同大跌 地產藍籌全綫瀉

地產股全綫下滑，源於上周五收市後，路透社報道引述接近內地官方的消息人士指，香港主要地產商在今年早前一項閉門會議上，被告知「遊戲規則已經改變」，北京不再接受「壟斷行為」。報導指中方官員要求地產商投放資源和發揮影響力用於支持北京利益，幫助解決可能破壞社會穩定的房屋短缺問題。

盡管中方官員向本報指報導不實，並無向地產商提出任務，但相關風險溢價已觸發本地地產股近乎恐慌性拋售。連帶與住宅房屋供應沾不上邊的商場收租股及房託基金亦全面下瀉。

A股日韓台休市 淡友伺機總攻擊

恒指最多暫跌近千點，低見29963，遠低於上周五低位24424，圖表上第三隻腳底位愈踩愈深。

逆向思維看，淡友選擇在中秋節假期中國A股以至日、韓、台股全部休市，港股缺乏外圍供參考及北水支援情況下大舉出擊，連帶與住宅樓市並不相關的領展，以至並無未任何負面消息的重磅藍籌友邦 （01299） 均大跌約6%。淡友總攻擊過後，且看今、明兩日會否出其不意築底反彈。

撰文：劉德斌