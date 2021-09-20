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【友邦股價】友邦瀉半成 將現終極死亡交叉（第二版）

財金 19:06 2021/09/20

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中國A股及日、韓、台亞洲主要股市今日全部休市，淡友擇機發動總攻擊，先傳中方官員政治施壓唱淡本地地產股，再集中火力狂沽中港傳統金融股。

恒大 （03333） 債務危機惡化，市場關注內銀房地產相關貸款資產質素及撇帳風險，重磅藍籌內銀股建行 （00939） 、工行 （01398） 及中行 （03988） 全綫跌約3%至4%，招行（03968）大瀉9%；房地產投資受質素的平保 （02318） 大跌約6%。

但以拖低恒指效應而論，非最重磅金融股友邦 （01299） 莫屬。友邦股價收跌近5%，報83.75元，單計友邦已拖低恒指近百點。

友邦股價近日隨大市急瀉，拉低50天綫急速下墮，現跌至約93.43元，與現約處93.4元的250天綫只差約0.03元。如無意外，友邦50天綫將於明日跌穿250天綫，出現圖表派視為「終極死亡交叉」的重大利淡訊號。

友邦上次出現「終極死亡交叉」，是於去年3月19日新冠疫情高峰時，當日以60.7元收市即見底，股價在其後1個月大升近兩成，去年4月20日收報72.15元。

相對當日友邦大跌反映疫情下保險代理銷售活動大受打擊，友邦現時近日基本無甚負面消息影響。唯一在資本市場層面，友邦在本港及亞洲市場最大勁敵保誠 （02378） 突公布今日起公開發售總值最多200多億元新股，短綫或促使部份投資者考慮分散現集中在友邦上的險企投資。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

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