【財金投資名家講座】寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/21 分享： 疫情下改變傳統工作模式，導致市場對寫字樓需求大減，寫字樓租金何時見底？未來會否有反彈的空間？與此同時，零售業在疫情中受重創，商舖舖價及租金大幅下跌，隨着經濟復甦及憧憬兩地通關，商舖是否有值博的空間？在需求熾熱的情況下，投資車位又有哪些因素要注意？中原地產創辦人施永青為你分析寫字樓、商舖、車位未來走勢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月21日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月21日） 【財金投資名家講座】想實現財務自由？ 龔成教你增加被動收入（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】想實現財務自由？ 龔成教你增加被動收入（一按即睇） 【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？ 龔成分享4大板塊心水之選（一按即睇） 2021/09/20 【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？ 龔成分享4大板塊心水之選（一按即睇） 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇） 2021/09/17 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇） 【財金投資名家講座】月薪萬元滾出千萬身家 龔成是如何致富？（一按即睇） 2021/09/17 【財金投資名家講座】月薪萬元滾出千萬身家 龔成是如何致富？（一按即睇） 物業市場 物業交易 香港物業 樓價 CCL 地產 施永青 指數 中原地產