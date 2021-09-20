【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？ 施永青為你分析下半年樓市（一按即睇） 名家專區 16:50 2021/09/20 分享： 本港樓市在低息環境下反覆上揚，樓價指數中原城市領先指數（CCL）在8月中創新高之後，在189點至190點之間窄幅上落。在憧憬兩地通關下，下半年樓市會否有力再上？未來會否有不利因素，影響樓市升勢？中原地產創辦人施永青為你分析本港樓市下半年走勢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？ 龔成分享4大板塊心水之選（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？ 龔成分享4大板塊心水之選（一按即睇） 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月17日） 2021/09/17 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月17日） 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇） 2021/09/17 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇） 【財金投資名家講座】月薪萬元滾出千萬身家 龔成是如何致富？（一按即睇） 2021/09/17 【財金投資名家講座】月薪萬元滾出千萬身家 龔成是如何致富？（一按即睇） 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股（一按即睇） 2021/09/16 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股（一按即睇） 物業市場 物業交易 香港物業 樓價 CCL 地產 施永青 指數 中原地產