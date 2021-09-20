【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？　施永青為你分析下半年樓市（一按即睇）

本港樓市在低息環境下反覆上揚，樓價指數中原城市領先指數（CCL）在8月中創新高之後，在189點至190點之間窄幅上落。在憧憬兩地通關下，下半年樓市會否有力再上？未來會否有不利因素，影響樓市升勢？中原地產創辦人施永青為你分析本港樓市下半年走勢。

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