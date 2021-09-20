經濟指標有解：港股跌千點原因

今天早市，港股跌幅超過1,000點，直落無水花。意外嗎？並不意外。上月以及本月的幾篇文章，在下早已提出：先行指標回落，經濟必跌。問題在於，跌幅多少，大約只有上帝知道。















截至8月，中國的經濟先行指標社融、房地產銷售、新出口訂單等已經連續4個月以上回落；經濟一致指標消費、地產投資下滑，基建疲軟。

1）8月存量社融規模305.28萬億元，同比增速10.3%，較上月回落0.4個百分點。新增社會融資規模2.96萬億元，同比少增6295億元。

2）房企銷售和資金回籠速度持續負增長，8月商品房銷售面積和銷售額同比分別為-15.5%和-18.7%，分別較7月下滑7.0和11.6個百分點。8月房地產開發資金來源同比-6.5%，較7月回升0.5個百分點，環比增長-4.2%。

3）新出口訂單表現，見圖。

物價資料作為滯後指標尚在高位，這是供求缺口、全球流動性寬鬆和運動式「減碳」共同作用的結果。隨著美聯儲流動性拐點漸至、海外供給階段性修復，大宗商品過快上漲階段結束，高位盤整、品種分化將是未來大宗商品價格主要表現特徵。











（第二版增加五張圖表）

澤平宏觀維持對經濟形勢的判斷：大宗商品通脹的高點已現，經濟將逐季放緩，貨幣寬鬆週期的時間視窗正在打開。

報告來源：澤平宏觀、中信證券、國信證券