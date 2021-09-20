【科技板塊】硬件股下半年業績表現各異 蘋果供應鏈料跑出 研究報告 14:59 2021/09/20 分享： 時近年底，各大手機廠商相繼發報新手機。在新機消息下，有望利好設備及硬件股走勢，不過近期大市積弱，令板塊受壓。建銀國際認為，行業下半業績表現各異，其中看好蘋果供應鏈，當中港股中首選舜宇光學 （02382） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【後置發力】中金看好3大新基建範疇 2021/09/16 【後置發力】中金看好3大新基建範疇 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 2021/09/15 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 【港股前瞻】尋底風險未除 港股有危有機 2021/09/13 【港股前瞻】尋底風險未除 港股有危有機 【行業趨勢】比亞迪推e平台3.0 電動車行業迎新搖籃 2021/09/13 【行業趨勢】比亞迪推e平台3.0 電動車行業迎新搖籃 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 2021/09/07 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 港股 晶片 硬件 行業 iPhone 5G Android