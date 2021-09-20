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【科技板塊】硬件股下半年業績表現各異  蘋果供應鏈料跑出

研究報告 14:59 2021/09/20

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時近年底，各大手機廠商相繼發報新手機。在新機消息下，有望利好設備及硬件股走勢，不過近期大市積弱，令板塊受壓。建銀國際認為，行業下半業績表現各異，其中看好蘋果供應鏈，當中港股中首選舜宇光學 （02382）

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欄名 : 大行有路捉

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