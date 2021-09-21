【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？ 研究報告 10:25 2021/09/21 分享： 新冠肺炎疫情持續蔓延，各地應對疫情採取手法各異，經濟復甦進度參差，但宏觀來看，又有什麼因素影響環球經濟？本文聚焦滯脹與槓杆之間關係以及風險。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 2021/09/17 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 【賭股風雲】賭股想撈底？瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 2021/09/17 【賭股風雲】賭股想撈底？瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 2021/09/20 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱 今日 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱 你可能感興趣 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 17:43 2021/09/17 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 【賭股風雲】賭股想撈底？瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 08:00 2021/09/17 【賭股風雲】賭股想撈底？瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 09:00 2021/09/20 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 最新專欄文章 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱 今日 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 2021/09/20 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 2021/09/17 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？（第二版） 2021/09/17 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？（第二版） 【賭股風雲】賭股想撈底？瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 2021/09/17 【賭股風雲】賭股想撈底？瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 大行報告 市場動向 失業 經濟 新冠肺炎疫情 指數 通脹 通縮 CPI 滯脹