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【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？

研究報告 10:25 2021/09/21

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新冠肺炎疫情持續蔓延，各地應對疫情採取手法各異，經濟復甦進度參差，但宏觀來看，又有什麼因素影響環球經濟？本文聚焦滯脹與槓杆之間關係以及風險。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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