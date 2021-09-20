綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板 國際 22:45 2021/09/20 分享： 美國基建殘舊，需要更新，已是美國人的集體共識，政府大手投資基建，任何政治立場人士都不會反對，可是民主黨提出的3.5萬億美元基建大計，卻頻頻在國會遇挫。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 2021/09/16 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 2021/09/18 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 2021/09/15 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 2021/09/14 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 2021/09/13 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 你可能感興趣 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 19:14 2021/09/16 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 08:05 2021/09/18 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 20:57 2021/09/15 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 最新專欄文章 國金札記 - 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 今日 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 2021/09/18 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 國金札記 - 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣用人唯才？ 2021/09/17 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣用人唯才？ 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 2021/09/16 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 國金札記 - 新iPhone毋須太亮眼 用戶但求穩陣升級 2021/09/16 新iPhone毋須太亮眼 用戶但求穩陣升級 政治 移民 拜登 舒默 美國共和黨 美國民主黨 美國