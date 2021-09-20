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綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板

國際 22:45 2021/09/20

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美國基建殘舊，需要更新，已是美國人的集體共識，政府大手投資基建，任何政治立場人士都不會反對，可是民主黨提出的3.5萬億美元基建大計，卻頻頻在國會遇挫。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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