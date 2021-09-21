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國指幾時見底 恐要跌多一成

名家專區 2021/09/21

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中資股昨日股災，國企指數一度跌超4.7%低見8523點，同時形成「雙頂」型態，或要再多跌逾一成才真正見底。惟歷史走勢顯示，國指連續三個月跌穿月綫保歷加通道底部，往往是見底先兆，未來一至兩個月有望見底。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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