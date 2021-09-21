國指幾時見底 恐要跌多一成 名家專區 2021/09/21 分享： 中資股昨日股災，國企指數一度跌超4.7%低見8523點，同時形成「雙頂」型態，或要再多跌逾一成才真正見底。惟歷史走勢顯示，國指連續三個月跌穿月綫保歷加通道底部，往往是見底先兆，未來一至兩個月有望見底。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股白露後股災 好友秋分待反攻（第三版） 2021/09/20 港股白露後股災 好友秋分待反攻（第三版） 中字股實力談 - 中興高增長 股價待突破 2021/09/18 中興高增長 股價待突破 中字股實力談 - 恒指下跌三部曲 國指三底未幻滅（第四版） 2021/09/17 恒指下跌三部曲 國指三底未幻滅（第四版） 中字股實力談 - 招商局看升 高息低PE 2021/09/17 招商局看升 高息低PE 中字股實力談 - 港股營造三底 轉勢或在秋分（第四版） 2021/09/16 港股營造三底 轉勢或在秋分（第四版） 恒生中國企業指數 恒生指數 恒生香港中資企業指數 國慶 中國 香港 成交 港股 美股 指數