國指幾時見底 恐要跌多一成

中資股昨日股災，國企指數一度跌超4.7%低見8523點，同時形成「雙頂」型態，或要再多跌逾一成才真正見底。惟歷史走勢顯示，國指連續三個月跌穿月綫保歷加通道底部，往往是見底先兆，未來一至兩個月有望見底。

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