【港股脈博】友邦現「終極死亡交叉」 絶地反擊急彈4%（第二版） 財金 12:14 2021/09/21 分享： 港股昨在本地地產股全綫急瀉拖累下，恒指大跌逾800點後，今早先跌後穩。恒指先跌最多逾200點，低位反彈最多約300點後，早段尾段在24000點關展開攻防戰。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】地產股接力現恐慌拋售 恒指險守二萬四關（第三版） 2021/09/20 【港股脈博】地產股接力現恐慌拋售 恒指險守二萬四關（第三版） 【港股脈博】友邦滙豐接力下跌 美團騰訊低位反彈的啟示（第三版） 2021/09/17 【港股脈博】友邦滙豐接力下跌 美團騰訊低位反彈的啟示（第三版） 【港股脈博】恒指「三底決戰」勝負未分 明日走勢關鍵 （第二版） 2021/09/16 【港股脈博】恒指「三底決戰」勝負未分 明日走勢關鍵 （第二版） 【賭股洗倉】濠賭股單日蒸發千四億市值 重創投資情緒（第三版） 2021/09/15 【賭股洗倉】濠賭股單日蒸發千四億市值 重創投資情緒（第三版） 【港股脈博】盈富連續2日高踞成交三甲 長錢趁回吐撈底（第三版） 2021/09/14 【港股脈博】盈富連續2日高踞成交三甲 長錢趁回吐撈底（第三版） 債券 港股 中國 恒生指數 成交 阿里巴巴－SW（09988） 中國恒大（03333）