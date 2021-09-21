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【港股脈博】友邦現「終極死亡交叉」 絶地反擊急彈6%（第三版）

財金 18:38 2021/09/21

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港股昨在本地地產股全綫急瀉拖累下，恒指大跌逾800點後，今早先跌後穩。恒指一度大跌逾300點，低位反彈最多近500點，大部份時間在稍高於24000點關好淡爭持。

...

欄名 : 港股脈博

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