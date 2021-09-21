【大市拆局】國指ETF盈富打入成交三甲 長錢低位續增持 財金 12:02 2021/09/21 分享： 港股昨日急瀉逾800點後，恒指今早窄幅爭持，早市尾段在24000關展開攻防戰。恒指中午收報24022，跌77點或0.3%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【友邦股價】友邦瀉半成 將現終極死亡交叉（第二版） 2021/09/20 【友邦股價】友邦瀉半成 將現終極死亡交叉（第二版） 【資金流向】盈富吸資10億見3星期高 長錢加碼撈貨 2021/09/17 【資金流向】盈富吸資10億見3星期高 長錢加碼撈貨 【滙豐股價】滙豐試穿40元關 將現終極死亡交叉（第二版） 2021/09/16 【滙豐股價】滙豐試穿40元關 將現終極死亡交叉（第二版） 【美股拆局】基金經理看淡經濟 仍堅持重倉股票的啟示 2021/09/15 【美股拆局】基金經理看淡經濟 仍堅持重倉股票的啟示 【資金換馬】日股破頂見31年高 催化劑竟是菅義偉引退（第二版） 2021/09/14 【資金換馬】日股破頂見31年高 催化劑竟是菅義偉引退（第二版） 南方恒生科技（03033） 恒生中國企業（02828） 撈底 低吸 港股 ETF 股票 恒大 盈富基金（02800） 恒生中國企業指數