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【大市拆局】國指ETF盈富打入成交三甲 長錢低位續增持

財金 12:02 2021/09/21

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港股昨日急瀉逾800點後，恒指今早窄幅爭持，早市尾段在24000關展開攻防戰。恒指中午收報24022，跌77點或0.3%。

...

欄名 : 大市拆局

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