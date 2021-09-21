【美股回調】中金：兩大因素主導美股回調 提供入市機會 研究報告 11:57 2021/09/21 分享： 美股近日持續回調，周一再現大跌。投資者憂慮中國恒大債務危機擴散，環球股市顯著下挫，加上觀望聯儲局議息結果、美國政府債務上限問題如何解決，多項負面消拖累，美股道指周一曾跌近1000點，收市仍跌逾600點，跌幅1.8%。現時美股道指及標指都跌至兩個月低位，市場憂慮美股續在高位回調。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【科技板塊】硬件股下半年業績表現各異 蘋果供應鏈料跑出 2021/09/20 【科技板塊】硬件股下半年業績表現各異 蘋果供應鏈料跑出 【後置發力】中金看好3大新基建範疇 2021/09/16 【後置發力】中金看好3大新基建範疇 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 2021/09/15 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 【港股前瞻】尋底風險未除 港股有危有機 2021/09/13 【港股前瞻】尋底風險未除 港股有危有機 【行業趨勢】比亞迪推e平台3.0 電動車行業迎新搖籃 2021/09/13 【行業趨勢】比亞迪推e平台3.0 電動車行業迎新搖籃 議息 美元 標準普爾500指數 財政政策 美股