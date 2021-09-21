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【買入機會】兩大因素拖低美股 中金視入市機會

研究報告 16:30 2021/09/21

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美股近日持續回調，周一再現大跌。投資者憂慮中國恒大債務危機擴散，環球股市顯著下挫，加上觀望聯儲局議息結果、美國政府債務上限問題如何解決，多項負面消拖累，美股道指周一曾跌近1000點，收市仍跌逾600點，跌幅1.8%。現時美股道指及標指都跌至兩個月低位，市場憂慮美股續在高位回調。

...

欄名 : 大行有路捉

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