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【內房偵測站】富力兩招撲水 免做恒大第二?（附中國內房踩綫情況）

研究報告 12:35 2021/09/21

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富力地產 （02777） 昨日收市連出兩招籌集資金。一，富力大股東李思廉及張力將為集團提供約港幣80億元的股東資金，首批資金24億元預期今日（9月21日）到賬。二、富力將旗下物管業務以最多100億元（人民幣‧下同）售予碧桂園服務  （06098）  。富力急欲籌集資金，因單計內房「三條紅綫」踩綫情況，公司情況較中國恒大 （03333） 更惡劣。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 研究報告

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