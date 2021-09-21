【內房偵測站】富力兩招撲水 免做恒大第二?（附中國內房踩綫情況） 研究報告 12:35 2021/09/21 分享： 富力地產 （02777） 昨日收市連出兩招籌集資金。一，富力大股東李思廉及張力將為集團提供約港幣80億元的股東資金，首批資金24億元預期今日（9月21日）到賬。二、富力將旗下物管業務以最多100億元（人民幣‧下同）售予碧桂園服務 （06098） 。富力急欲籌集資金，因單計內房「三條紅綫」踩綫情況，公司情況較中國恒大 （03333） 更惡劣。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 研究報告 相關文章 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 你可能感興趣 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 00:01 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 宏觀分析 市場動向 民企內房股 港股 中國恒大（03333） 富力地產（02777） 中國