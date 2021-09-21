【內房偵測站】富力兩招撲水 免做恒大第二?（附中國內房踩綫情況）（第二版）

（第二版更新於16：30）

富力地產 （02777） 9月20日收市出招籌集資金，富力大股東李思廉及張力將為集團提供約港幣80億元的股東資金，首批資金24億元預期今日（9月21日）到賬。富力急欲籌集資金，因單計內房「三條紅綫」踩綫情況，公司情況較中國恒大 （03333） 更惡劣。富力自己則非常有信心於財政年度結束前繼續改善集團的財務狀況。

內地研究機構貝殼研究院早前根據內房股2021年中期業績數據，統計了85家重點房企「三條紅綫」情況。截至2021年上半年，進入「綠檔」（即三條紅綫均不踩）的房企也只有32家，佔比尚不足一半。同時，「紅檔」房企共有8家，而富力地產是港股唯一「紅檔」。至於風波頻生的恒大，上半年成功降一檔，現為橙檔企業。

有水到的富力地產9月21日明顯反彈，全日升12.1%報4.81元；幫手接貨的碧桂園服務升6.2%報47.9元，母企碧桂園 （02007） 升8.9%報7.13元。

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中國城市房地產研究院院長謝逸楓表示，「橙檔」「紅檔」企業的指標表現較差，在市場沒有出現明顯向好的情況下，不排除個別企業出現債務違約的可能，投資者和購房人應注意相關風險。

至於「黃檔」房企，謝逸楓認為雖有一項指標超過閾值，但超過的幅度並不大，企業經營還是比較安全。之所以有部分年銷售額千億級的企業不急於降低負債，則是因為行業競爭依舊激烈，未來重新洗牌的概率很大，致使千億房企仍需要不斷擴充規模。在規模訴求的支撐下，企業仍會積極拿地，加快銷售。

富力：積極尋求資產出售機會

根據富力中期業績，公司截至6月底負債總額超過3,300億元，其中1年內（含1年）需要償還的短期貸款金額為519億元，但其現金及現金等價物僅有128億元，即便算上受限制的現金160億元，合計也僅288億元。

富力在公告中提到，於收到股東資金、預留利息以及其他財務費用後，預期將有足夠資金應付於短期內到期的債務，並會考慮回購長年期票據，因為基於現行市價、可節省的利息及到期情況，此乃符合集團的經濟利益。

按中期業績，富力有約351億元的投資物業資產，及市場價值約460億元的酒店資產，將繼續積極尋求另外的資金來源及資產出售機會，以管理現金流及緩解由經營狀況及外來因素改變而帶來的市場不確定性。

記者：陳煒傑

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