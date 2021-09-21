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【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機

財金猛人追蹤 12:49 2021/09/21

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中國恒大 （03333） 面臨倒閉邊緣，與許家印同屬「鋤D會」 鐵腳的劉鑾雄，雖然早前先後減持，但其「御用券商」的持倉在不足一個月大增25倍，過去兩星期更大增約1.3億股，然而似乎並非「大劉」增持。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家追蹤

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