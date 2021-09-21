【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機 財金猛人追蹤 12:49 2021/09/21 分享： 中國恒大 （03333） 面臨倒閉邊緣，與許家印同屬「鋤D會」 鐵腳的劉鑾雄，雖然早前先後減持，但其「御用券商」的持倉在不足一個月大增25倍，過去兩星期更大增約1.3億股，然而似乎並非「大劉」增持。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家追蹤 相關文章 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 你可能感興趣 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 00:01 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 最新專欄文章 【新世界接班人】鄭志剛併本地生科公司到美國上市 掀起本港SPAC熱潮第一浪？ 2021/09/16 【新世界接班人】鄭志剛併本地生科公司到美國上市 掀起本港SPAC熱潮第一浪？ 【新興市場教父】麥樸思：大市可能再跌1成 但整頓長遠利好中國發展 2021/07/28 【新興市場教父】麥樸思：大市可能再跌1成 但整頓長遠利好中國發展 中國恒大（03333） 劉鑾雄 陳凱韻 華人置業（00127） 本港地產股 港股 沽出 增持 減持