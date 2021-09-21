【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機（第二版）

中國恒大 （03333） 面臨倒閉邊緣，與許家印同屬「鋤D會」 鐵腳的劉鑾雄，雖然早前先後減持，但其「御用券商」的持倉在不足一個月大增25倍，過去兩星期更大增約1.3億股，然而似乎並非「大劉」增持。

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據中央結算系統持股紀錄（CCASS），華置 （00127） 劉鑾雄「御用券商」 天發證券的中國恒大持倉由9月1日為821萬股，上升至昨日2.21億股，大增約25倍，成為恒大持倉第8大券商，共佔恒大股份總數132.5億股的1.59%。值得留意是，劉鑾雄與太太「甘比」陳凱韻在9月10日前兩度減持合共3074.8萬股恒大後，天發在9月10日至9月20日的持倉卻增加了1.27億股。因此市場日前有不少報道指，劉鑾雄伉儷是一邊減持，另一邊廂則大手增持恒大。

港交所未見披露劉鑾雄「甘比」增持

雖然天發的恒大持倉顯著增加，但並不代表劉鑾雄伉儷有所增持。原因非常簡單，就是天發連日持倉不斷增加，但港交所 （00388） 披露易至今都沒有有關劉鑾雄伉儷持股變動公告。鑒於天發的恒大持股比重由0.63%增加至1.59%，而甘比恒大持股量仍有7.96%，作為主要股東，且持倉高於5%，有所增減仍屬要求披露範圍，但時隔多日港交所仍毫無披露，因此估計劉鑾雄伉儷的恒大持倉於此段期間並無變動。

若不是劉鑾雄，那是誰增持？港交所披露市場中介（券商）的恒大持倉比率為22.86%，而許家印持股77.78%，而劉鑾雄甘比仍持有7.96%，因此市場中介的部分持倉是包括劉鑾雄及許家印的持股。天發持倉大增但連日來全無權變動消息，相信很大機會只是大戶（劉鑾雄、許家印）「射倉」活動而已，其中較大可能是劉鑾雄伉儷內部轉倉（組圖內有相關解說），當然也可以是天發的其他散戶合力增持，不過機會顯然較低。

劉鑾雄夫婦在過去1個月沽出約1.32億股、貨值約4.72億元的恒大，但仍手持10.56億股。截至今午恒大股價收報2.2元，從1月高位累跌87.3%，劉鑾雄伉儷持股市值蒸發約170億元。二人在暴跌期間恒大持倉減持不足1成，對恒大或許家印而言都可說是有情有意，否則恒大股價跌勢必然更為兇猛。

【第一版刊登於12：39】

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甚麼是射倉？

射倉或稱為轉倉，簡單而言就是將證券從A券商那裡存放轉移至B券商，但不直接稱為轉倉，是由於轉倉與期貨之買賣交易的專有名詞相同，故一般以射倉作區分。

不少投資者對大手射倉或會有所憧憬，認為是大戶出手前異動。不過，射倉背後原因，可能只是因爲押記、孖展成數、息率高低等正常操作，而非大戶出手前兆。

劉鑾雄綽號股壇狙擊手，財技高超，倘若近日天發的增持原因真由其射倉活動做成，背後是否另有謀算，相信市場會有不少遐想，但考慮當前恒大危機仍未解除，散戶還是食花生為妙。

記者：許江明

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