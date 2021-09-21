活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值 名家專區 12:42 2021/09/21 分享： 受惠活化工廈政策，不少財團或業主就旗下工廈物業申請改劃，將發展方案變陣，繼而為物業增值。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 全幢工廈成投資者熱捧對象 2021/08/04 全幢工廈成投資者熱捧對象 外資基金 繼續投信心票 2021/08/16 外資基金 繼續投信心票 住宅以外 今年邊類物業好表現？ 2021/09/13 住宅以外 今年邊類物業好表現？ 你可能感興趣 全幢工廈成投資者熱捧對象 11:56 2021/08/04 全幢工廈成投資者熱捧對象 外資基金 繼續投信心票 01:00 2021/08/16 外資基金 繼續投信心票 住宅以外 今年邊類物業好表現？ 01:00 2021/09/13 住宅以外 今年邊類物業好表現？ 最新專欄文章 新盤市場仲有乜焦點？ 2021/09/20 新盤市場仲有乜焦點？ 住宅租金難望年內「登頂」 2021/09/16 住宅租金難望年內「登頂」 舖位空置率回落 距離全面復甦仍遠 2021/09/15 舖位空置率回落 距離全面復甦仍遠 疫情無阻買樓熱情 內地客比例創3年高位 2021/09/14 疫情無阻買樓熱情 內地客比例創3年高位 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 2021/09/13 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 工廈 補地價 商廈 城規會