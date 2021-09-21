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活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值

名家專區 12:42 2021/09/21

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受惠活化工廈政策，不少財團或業主就旗下工廈物業申請改劃，將發展方案變陣，繼而為物業增值。

...

欄名 : 樓市分析

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