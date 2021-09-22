【財金投資名家講座】本港樓市會否爆破？ 施永青分析利淡樓市因素 （一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/22 分享： 隨着疫後經濟復甦，美聯儲部署收水加息，一旦展開加息步伐，會否影響樓市升勢？今年本港樓市屢破頂，市場人士憂慮樓市或現泡沫，未來會否有隱憂，增加樓市爆破的機會？有指本港再現移民潮，為樓市帶來沽售壓力，移民潮成為樓市一大隱憂？中原地產創辦人施永青施永青分析利淡樓市因素。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？ 龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？ 龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇） 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月21日） 2021/09/21 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月21日） 【財金投資名家講座】想實現財務自由？ 龔成教你增加被動收入（一按即睇） 2021/09/21 【財金投資名家講座】想實現財務自由？ 龔成教你增加被動收入（一按即睇） 【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？ 龔成分享4大板塊心水之選（一按即睇） 2021/09/20 【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？ 龔成分享4大板塊心水之選（一按即睇） 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇） 2021/09/17 【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇） 樓價 CCL 車位 商舖 經濟 地產 施永青 指數 移民 加息