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【財金投資名家講座】本港樓市會否爆破？　施永青分析利淡樓市因素 （一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/09/22

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隨着疫後經濟復甦，美聯儲部署收水加息，一旦展開加息步伐，會否影響樓市升勢？今年本港樓市屢破頂，市場人士憂慮樓市或現泡沫，未來會否有隱憂，增加樓市爆破的機會？有指本港再現移民潮，為樓市帶來沽售壓力，移民潮成為樓市一大隱憂？中原地產創辦人施永青施永青分析利淡樓市因素。

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欄名 : 財金投資名家講座

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