【財金投資名家講座】樓市屢破頂 施永青分析何時是首置、換樓時機 （一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/23 分享： 本港樓市屢破頂，眼見樓市愈升愈高，有意置業及換樓人士，應如何把握時機？中原地產創辦人施永青分享首次買樓及樓換樓需注意的事項，以及分析現時買樓收租是否好選擇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月23日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月23日） 【財金投資名家講座】瞄準碳中和概念 龔成教你捕捉倍升股！（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】瞄準碳中和概念 龔成教你捕捉倍升股！（一按即睇） 【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？ 龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇） 2021/09/22 【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？ 龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇） 【財金投資名家講座】想實現財務自由？ 龔成教你增加被動收入（一按即睇） 2021/09/21 【財金投資名家講座】想實現財務自由？ 龔成教你增加被動收入（一按即睇） 【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？ 龔成分享4大板塊心水之選（一按即睇） 2021/09/20 【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？ 龔成分享4大板塊心水之選（一按即睇） 樓價 CCL 車位 商舖 經濟 地產 施永青 指數 移民 加息