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【財金投資名家講座】樓市屢破頂　施永青分析何時是首置、換樓時機 （一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/09/23

分享：

本港樓市屢破頂，眼見樓市愈升愈高，有意置業及換樓人士，應如何把握時機？中原地產創辦人施永青分享首次買樓及樓換樓需注意的事項，以及分析現時買樓收租是否好選擇。

...

欄名 : 財金投資名家講座

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