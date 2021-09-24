【財金投資名家講座】樓市調控措施不斷 施永青分析大灣區物業是否值得投資（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/24 分享： 中國樓市調控政策密集推出，多地樓市成交放緩，市場明顯較之前降溫。隨着粵港澳大灣區發展，現時投資大灣區物業是否仍是好時機？在環球樓市升溫的情況下，會否出現泡沫爆破的風險？中原地產創辦人施永青為你分析大灣區物業的前景。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月24日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月24日） 【財金投資名家講座】月薪1.6萬元滾出千萬身家 龔成分享財務自由致富秘方（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】月薪1.6萬元滾出千萬身家 龔成分享財務自由致富秘方（一按即睇） 【財金投資名家講座】瞄準碳中和概念 龔成教你捕捉倍升股！（一按即睇） 2021/09/23 【財金投資名家講座】瞄準碳中和概念 龔成教你捕捉倍升股！（一按即睇） 【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？ 龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇） 2021/09/22 【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？ 龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇） 【財金投資名家講座】想實現財務自由？ 龔成教你增加被動收入（一按即睇） 2021/09/21 【財金投資名家講座】想實現財務自由？ 龔成教你增加被動收入（一按即睇） 樓價 CCL 車位 商舖 經濟 地產 施永青 指數 移民 加息