【財金投資名家講座】樓市調控措施不斷　施永青分析大灣區物業是否值得投資（一按即睇）

中國樓市調控政策密集推出，多地樓市成交放緩，市場明顯較之前降溫。隨着粵港澳大灣區發展，現時投資大灣區物業是否仍是好時機？在環球樓市升溫的情況下，會否出現泡沫爆破的風險？中原地產創辦人施永青為你分析大灣區物業的前景。

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