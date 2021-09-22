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【內房危與機】恒大完了麼？內房股追揸沽

研究報告 10:30 2021/09/22

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地產板塊估值處於新低點，A股內房與港股內房PE、均處歷史最低估值區間。與此同時，部份內房股股價反彈，甚至錄得微升，國金證券則以估值吸引論之，例如融創中國 （01918） PE值跌至1.5倍，處歷史最低估值區間，甚具值博率。不過，鍳於內地房地產面臨調控超預期收緊的的風險，短綫博反彈，宜先食為上，中長綫宜先觀望。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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