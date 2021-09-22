【內房危與機】恒大完了麼？內房股追揸沽 研究報告 10:30 2021/09/22 分享： 地產板塊估值處於新低點，A股內房與港股內房PE、均處歷史最低估值區間。與此同時，部份內房股股價反彈，甚至錄得微升，國金證券則以估值吸引論之，例如融創中國 （01918） PE值跌至1.5倍，處歷史最低估值區間，甚具值博率。不過，鍳於內地房地產面臨調控超預期收緊的的風險，短綫博反彈，宜先食為上，中長綫宜先觀望。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？ 2021/09/21 【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？ 【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？ 2021/09/21 【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？ 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 2021/09/21 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 2021/09/20 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 2021/09/17 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 中國市場 A股 港股 大行報告 市場動向 融創服務（01516） 建業新生活（09983） 博反彈 增持 值博率