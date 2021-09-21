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【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？

研究報告 17:36 2021/09/21

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適逢中秋佳節日子，樂園最適合一家大小享家庭樂的地方。中港兩地旅遊業利好消息接連釋放，近日耗資1000億元人民幣的北京環球影城，與香港海洋公園水上樂園正式開幕，對遊客來說是亮點。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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