【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？ 研究報告 17:36 2021/09/21 分享： 適逢中秋佳節日子，樂園最適合一家大小享家庭樂的地方。中港兩地旅遊業利好消息接連釋放，近日耗資1000億元人民幣的北京環球影城，與香港海洋公園水上樂園正式開幕，對遊客來說是亮點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【內房偵測站】富力兩招撲水 免做恒大第二?（附中國內房踩綫情況）（第二版） 今日 【內房偵測站】富力兩招撲水 免做恒大第二?（附中國內房踩綫情況）（第二版） 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 2021/09/20 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 今日 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 你可能感興趣 【內房偵測站】富力兩招撲水 免做恒大第二?（附中國內房踩綫情況）（第二版） 今日 16:30 【內房偵測站】富力兩招撲水 免做恒大第二?（附中國內房踩綫情況）（第二版） 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 09:00 2021/09/20 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 今日 08:30 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 最新專欄文章 【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？ 今日 【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？ 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 今日 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 2021/09/20 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 2021/09/17 【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？乳品巨頭搶攻市場（第三版） 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？（第二版） 2021/09/17 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？（第二版） 大行報告 市場動向 住宿 酒店 攜程集團－S（09961） 復星旅遊文化（01992） 海昌海洋公園（02255） 香港中旅（00308） 異動股 海洋公園