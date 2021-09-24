【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？（第二版）

【第二版刊登於9月24日 13:34】

一年多的疫情限制出國旅遊，市民抑壓玩樂心情。過去香港旅遊業已出盡法寶，酒店業和航空業推出Staycation、飛機餐等套餐優惠，望挽回收入，部分主題樂園藉「十一黃金周」長假期推出票價優惠。

樂園相關股份包括海昌海洋公園 （02255） ；北京環球影城帶動本港相關樂園股，包括，復星旅遊文化 （01992） 、華僑城（亞洲） （03366） 、香港中旅 （00308） ；住宿預訂等旅遊相關服務有攜程集團 （09961） ；及經營室內動漫遊樂園的華夏文化科技 （01566） ，以及經營影視城和酒店國藝娛樂 （08581） 。

隨疫情漸受控，市民回復消費意欲，必不及待炎暑玩樂一番。今年中秋節香港首個全天候開放水上樂園開放，耗資約40億元的海洋公園水上樂園份外矚目，27個室內外設施具標誌性景點「8彩天梯」外，5大主題區中室內噴射機吸引不少遊客青睞，更有遊客抱怨等待時間太長。

香港鄰近深圳地區，深圳歡樂谷華僑城主題樂園 （03366） ，適逢國慶假期推出早鳥價門票優惠，僅需180元（人民幣‧下同），當中有魔幻城堡、XD動感電影院及旋轉式機動遊戲供不同年齡的玩家遊玩。另外，廣州番禺的「長隆歡樂世界」，當中近70項遊樂設施廣受歡迎。長隆擁有堪稱全球僅有的第二部垂直過山車、十環過山車成為特色，日場全票價格99元。

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【第一版刊登於9月21日 17:27】

適逢中秋佳節日子，樂園最適合一家大小享家庭樂的地方。中港兩地旅遊業利好消息接連釋放，近日耗資1000億元人民幣的北京環球影城，與香港海洋公園水上樂園正式開幕，對遊客來說是亮點。

主題公園以IP為核心，將科技、藝術及娛樂體驗有機地結合是吸金文化及旅遊項目之一，對周邊餐飲、酒店及零售方面也有一定帶動作用。

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萬眾期待、重榜打造的北京環球影城，早在9月1日開始試運。據中國媒體報道，正式試運已接近25萬人提前進場遊玩。當中兩大主題變形金剛區的霸天虎過山車，及哈利‧波特區的哈利‧波特與禁忌之旅，排隊人龍不斷。

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隨著北京環球影城正式營業，將會帶動周邊餐飲、住宿、商品銷售三大衍生消費的升級，相關公司有望受益。據去哪兒數據顯示，北京環球度假區正式公布開放日期後，周邊酒店預訂熱度增長超10倍，整個北京酒店搜索熱度增長達3倍。連帶京津冀旅遊圈的天津和其他周邊地區的關注度，也呈現增長趨勢。

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中秋節和國慶雙節假期，旅遊業屢迎積極訊號。涵蓋7大主題景區的北京環球影城，落成先後分三期項目。第一期項目包括北京環球城市大道及兩間渡假酒店（環球影城大酒店和諾金渡假酒店），總投資約1000億元（人民幣‧下同），面積超4平方米，一期預計年接待遊客逾1500萬人次，9月20日所開放環球影城第一期項目。

事實上，2021年中國主題公園行業市場現狀及發展趨勢，按旅遊重游率計算，中國主題公園重遊率低於國外知名主題公園。根據公開資料顯示，東京迪士尼、美國環球影城重游率分別為84%及50%；中國歡樂谷和東部華僑城等主題樂園為30至35%和1%。

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報告來源：中航證券、國海證券

編輯：鍾采餘