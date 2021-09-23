  • 28°C
香港時間 : 2021923日 (週四) 08:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本地地產】公權力可收發展商地皮 滙豐話佢最具抗逆力（附發展商比較）

研究報告 08:00 2021/09/23

分享：

雖然《路透》近日報道中央要求本港地產商助解房屋短缺的消息未經證，但市場反應顯示本地地產股加入「政策陰霾」板塊成員。香港特首林鄭月娥9月21日出席行政會議前表示，政府有需要時可以透過公權力收回發展商手上的私人土地，興建公營屋企，解決困擾市民多時的問題。她又形容，感覺今時今日地產商今日較願意配合政府政策以解決房屋問題。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

【內房危與機】恒大完了麼？內房股追揸沽
2021/09/22
【內房危與機】恒大完了麼？內房股追揸沽
【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？
2021/09/21
【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？
【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？
2021/09/21
【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？
【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版）
2021/09/21
【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版）
【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先
2021/09/20
【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先
市場動向 大行報告 港股 土地共享先導計劃 收回土地條例 新鴻基地產（00016） 長實集團（01113） 每股資產淨值 純利 信和置業（00083）

上一篇文章

【名人點評】史玉柱：恒大對銀行傷害不大

下一篇文章

【內房危與機】恒大完了麼？內房股追揸沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版