【本地地產】公權力可收發展商地皮 滙豐話佢最具抗逆力（附發展商比較）

雖然《路透》近日報道中央要求本港地產商助解房屋短缺的消息未經證，但市場反應顯示本地地產股加入「政策陰霾」板塊成員。香港特首林鄭月娥9月21日出席行政會議前表示，政府有需要時可以透過公權力收回發展商手上的私人土地，興建公營屋企，解決困擾市民多時的問題。她又形容，感覺今時今日地產商今日較願意配合政府政策以解決房屋問題。

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