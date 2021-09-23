【本地地產】公權力可收發展商地皮 滙豐話佢最具抗逆力（附發展商比較） 研究報告 08:00 2021/09/23 分享： 雖然《路透》近日報道中央要求本港地產商助解房屋短缺的消息未經證，但市場反應顯示本地地產股加入「政策陰霾」板塊成員。香港特首林鄭月娥9月21日出席行政會議前表示，政府有需要時可以透過公權力收回發展商手上的私人土地，興建公營屋企，解決困擾市民多時的問題。她又形容，感覺今時今日地產商今日較願意配合政府政策以解決房屋問題。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【內房危與機】恒大完了麼？內房股追揸沽 2021/09/22 【內房危與機】恒大完了麼？內房股追揸沽 【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？ 2021/09/21 【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？ 【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？ 2021/09/21 【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？ 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 2021/09/21 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 2021/09/20 【宏觀經濟】施羅德：亞洲市場後勁強 5G電商半導體均見領先 市場動向 大行報告 港股 土地共享先導計劃 收回土地條例 新鴻基地產（00016） 長實集團（01113） 每股資產淨值 純利 信和置業（00083）