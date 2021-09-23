【本地地產】滙豐看好抗逆力 呢隻股今日反彈最強 （附發展商土儲比較） 研究報告 15:35 2021/09/23 分享： 中秋節後本地地產股延續反彈，獲滙豐唱好的新鴻基地產 （00016） 升2.8%報96.1元，信和置業 （00083） 升2.0%報10.46元，恒基地產 （00012） 升0.9%報29.8元，長實集團 （01113） 升0.2%報43.65元，新世界發展 （00017） 無升跌報30.95元。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【板塊輪動】原材料股早前強勢 下一輪到哪個板塊接力？ 今日 【板塊輪動】原材料股早前強勢 下一輪到哪個板塊接力？ 【內房危與機】恒大完了麼？內房股追揸沽 2021/09/22 【內房危與機】恒大完了麼？內房股追揸沽 【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？ 2021/09/21 【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？ 【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？ 2021/09/21 【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？ 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 2021/09/21 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 市場動向 大行報告 港股 土地共享先導計劃 收回土地條例 新鴻基地產（00016） 長實集團（01113） 每股資產淨值 純利 信和置業（00083）