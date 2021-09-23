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【本地地產】滙豐看好抗逆力 呢隻股今日反彈最強 （附發展商土儲比較）

研究報告 15:35 2021/09/23

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中秋節後本地地產股延續反彈，獲滙豐唱好的新鴻基地產 （00016） 升2.8%報96.1元，信和置業 （00083） 升2.0%報10.46元，恒基地產 （00012） 升0.9%報29.8元，長實集團 （01113） 升0.2%報43.65元，新世界發展 （00017） 無升跌報30.95元。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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市場動向 大行報告 港股 土地共享先導計劃 收回土地條例 新鴻基地產（00016） 長實集團（01113） 每股資產淨值 純利 信和置業（00083）

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